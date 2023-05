Hypoport: Analysten sehen Kurspotenzial von +39,59%

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Hypoport am Finanzmarkt ein Plus von +1,96% verbuchen und damit das Ergebnis der vergangenen Handelswoche auf insgesamt +0,50% steigern. Die Marktstimmung scheint jedoch relativ neutral zu sein.

Allerdings zeigen sich Bankanalysten optimistischer als der Markt. Sie schätzen das mittelfristige Kursziel der Hypoport-Aktie auf 195,84 EUR und prognostizieren somit ein Potenzial von +39,59%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung nicht nach einer jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 3,60 nach 3,60. Konkret empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und fünf weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Ein weiterer Experte stuft sie als “halten” ein. Jedoch gibt es immer noch einen Analysten mit einer Verkaufsempfehlung...