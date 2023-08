Hypoport: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,20% - Zielkurs bei 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Aktie von Hypoport wird laut Experten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 195,84 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +15,20%. Die Meinungen der Analysten sind jedoch geteilt.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Hypoport-Aktie eine Seitwärtsbewegung mit einer Stabilität von 0,00%, was sich in den letzten fünf Handelstagen auf einen Anstieg um +4,49% summierte. Eine relativ optimistische Entwicklung am Markt.

Von insgesamt zehn Bankanalysten empfehlen zwei die Aktie als “stark kaufen”, vier weitere als “kaufen” und drei halten sie für neutral. Ein Experte ist sogar der Meinung dass man Hypoport sofort verkaufen sollte. Zusammengefasst gibt es demnach noch immer eine positive Einschätzung des Unternehmens durch etwa 60% der Analysten.

Zusätzlich zu dieser Bewertung haben wir das bewährte...