Hypoport: Analysten sehen Kurspotential von +17,48%

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Aktie von Hypoport hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Gestern stieg sie um weitere +1,15%, was insgesamt zu einem Plus von +6,38% führte. Doch laut Bankanalysten ist das noch längst nicht alles.

Das mittelfristige Kursziel für die Hypoport-Aktie liegt derzeit bei 195,84 EUR – ein Anstieg um satte +17,48% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Zwar gibt es nach wie vor einige skeptische Stimmen unter den Analysten (ein Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf), doch insgesamt überwiegt die optimistische Einschätzung.

Konkret raten 2 Analysten zum Kauf der Aktie und 5 sprechen sich dafür aus, sie zu halten. Nur ein Experte sieht aktuell Grund zur Zurückhaltung (“Halten”), während einer die Hypoport-Aktie als Verkaufskandidaten ansieht.

Zusätzliches Gewicht erhält die positive...