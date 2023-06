Hypoport: Analysten prognostizieren hohes Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Aktie von Hypoport scheint laut Analysten am Markt derzeit unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 195,84 EUR, was einem möglichen Kurspotenzial von +24,50% entspricht.

• Hypoport: Am 21.06.2023 mit -1,07%

• Das Kursziel von Hypoport beträgt 195,84 EUR

• Der Guru-Rating beträgt nun 3,60 nach 3,60

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie ein Minus von -1,07%, womit es in den letzten fünf Tagen auf einen Verlust von insgesamt -9,60% kam. Die aktuelle Stimmung am Markt ist demnach eher pessimistisch.

Trotzdem sehen Bankanalysten das Potenzial in der Aktie und beurteilen diese als starken Kauf oder Kauf mit einem optimistischen Ton. Ein neutraler Standpunkt wird auch vertreten und nur wenige sind skeptisch bezüglich des Investments.

Das Guru-Rating bewegt sich seit kurzem auf einer...