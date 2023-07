Hypoport: Analysten empfehlen Aktie mit Kursziel 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Hypoport-Aktie wird von den Bankanalysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt demnach 195,84 EUR – ein Potenzial von +18,83% im Vergleich zum aktuellen Wert.

• Am 03.07.2023 legte die Hypoport-Aktie um -1,49% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,70

Trotz einer negativen Tendenz am vergangenen Handelstag (+3,39% in fünf Tagen) scheint die Stimmung an der Börse für das Unternehmen derzeit optimistisch zu sein.

Während einige Experten die Einschätzung teilen und sieben Analysten das Rating “Kauf” vergeben haben (davon zwei als “starker Kauf”), halten sich zwei Fachleute neutral und lediglich ein Experte sieht aktuell einen Verkauf als notwendig an.

Insgesamt liegt der Anteil positiver Bewertungen bei +70%. Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positive Einschätzung durch...