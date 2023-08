Hypoport: Aktienbewertung höher als aktueller Kurs - Potenzial von 15,20%

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Am Finanzmarkt erreichte Hypoport gestern eine negative Kursentwicklung von -0,29%, was sich in den vergangenen fünf Handelstagen auf ein negatives Ergebnis von insgesamt -10,48% summiert hat. Trotzdem sehen die Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für Hypoport bei 195,84 EUR und räumen der Aktie damit ein Kurspotenzial von +15,20% ein.

Von den untersuchten Analysten empfehlen zwei Experten die Aktie zum Kauf und vier weitere sprechen eine kaufende Empfehlung aus. Drei Experten haben keine klare Meinung und bewerten sie mit “halten”. Ein Experte geht jedoch davon aus, dass es ratsam wäre zu verkaufen.

Das Guru-Rating für Hypoport liegt nun bei 3,60 Punkten nach zuvor ebenfalls 3,60.