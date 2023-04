Hypoport Aktie zweistellig im Minus. Erholung Immobilienmarkt im Q1 nicht erkennbar – gegenüber Vorjahresquartal gut 50% weniger.

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":



Hypoport Aktie steht eigentlich für eine breitgefächerte Angebotspalette für Plattformen im Bereich Kredit, Immobilien, Versicherungen zuzüglich einem starken Retailgeschäft. Aber nicht alle Plattformen der Hypoport Gruppe (ISIN: DE0005493365) bringen Geld, einige sind noch im kapitalintensiven Volumen-Aufbau. In der Vergangenheit brachte die Kreditplattform als Hauptumsatz- und Gewinnträgerin das Unternehmen in die schwarzen Zahlen. Dazu verdiente man noch genug, um die weiteren Plattformen aufzubauen und mit dem Retailgeschäft zu verzahnen. Damit scheint es erstmal vorbei zu sein. Bereits seit einiger Zeit spricht man bei Hypoport von einer Dysfunktionalität der Immobilienmärkte. Extreme Kostensteigerungen im Bausektor, steigende Zinsen und die Erwartung der potentiellen Käufer, dass demnächst die Preise der Immobilien fallen sollten, führten zu einem Einbruch des Geschäfts seit der zweiten Jahreshälfte 2022.

Heute gibt’s wieder einen kräftig drauf für die Hypoport Aktie. „Erholung“ des Immobilienmarktes war Voraussetzung für sowieso schon mauen Ausblick 2023. Und jetzt…

Am 9. März hatte man abends die vorläufigen -erwartet schwachen Zahlen für 2022 veröffentlicht. Dazu „als Zückerli“ einen Ausblick für 2023, der bereits eine Erholung des Immobilienmarktes im Laufe des Jahres voraussetzte. Und daran scheinen nun am Kapitalmarkt Zweifel aufzukommen. Zumindest könnte man so die heutige Kursreaktion auf die Zahlen der Lübecker deuten. Auch wenn diese optimistisch von einer „leicht positiven Entwicklung“ gegenüber extrem schwachen Q4 sprechen, lässt es sich nicht leugnen: Gegenüber dem Vorjahresquartal sieht es tiefdunkel rot aus: Ausser bei den Ratenkrediten und dem noch bilanziell unbedeutenden Segment Versicherungsplattform musste man Rückgänge gegenüber den Vorjahreswerten von gut 50% verkraften. Vorab die Zahlen „in ihrer ganzen Dramatik“:

(Angaben in Mrd. €) Q1 2023 Q1 2022 Q1

Veränd. Q1 2023 Q4 2022 Q1/Q4

Veränd. Segment Kreditplattform Transaktionsvolumen* Europace (inkl. FINMAS & GENOPACE) 16,48 33,82 -51,3% 16,48 15,41 +6,9% davon Immobilienfinanzierung 12,95 28,10 -53,9% 12,95 11,80 +9,7% davon Bausparen 2,13 4,34 -51,0% 2,13 2,52 -15,7% davon Ratenkredit 1,41 1,38 +2,2% 1,41 1,09 +29,3% Transaktionsvolumen pro Vertriebstag (in Mio. Euro)** 253,6 528,4 -52,0% 253,6 244,6 +3,7% Segment Privatkunden Vertriebsvolumen* Finanzierung Dr. Klein Privatkunden 1,52 3,53 -56,8% 1,52 1,38 +10,3% Segment Immobilienplattform Wert besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien VALUE AG 8,16 8,95 -8,9% 8,16 8,28 -1,5% Wert vermarkteten Immobilien FIO 2,35 3,36 -30,1% 2,35 2,59 -9,1% Wert Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform Dr. Klein Wowi 0,29 0,58 -50,7% 0,29 0,45 -36,6% Segment Versicherungsplattform 31.03.2023 31.03.2022 Veränd. 31.03.2023 31.12.2022 Veränd. Auf SMART INSUR migriertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 3,83 3,50 +9,6% 3,83 3,80 +0,8%

Dazu kommt die Chance seinen Marktanteil signifikant zu steigern. Während andere Modelle es da schwieriger haben werden.

Auch wenn die Immobilienplattform und vor allem die Hauptumsatz- und Gewinnträgerin, die Kreditplattform schwächelt, so kann man gerade in der Krise seine Vorteile ausspielen. Geringe relative Kosten. Und für den Nutzer variable Kosten, was den „Anschluss an die Plattform“ für viele attraktiv machen sollte, die bisher mit Fixkosten ein eigenes Abwicklungsmodell benutzen. Bei sinkenden Volumina eine immer grössere wirtschaftliche Belastung. Und genau hier könnte die Chance für das skalierbare Geschäftsmodell der Hypoport liegen.

und die einzige Frage, die über die kurzfristigen und möglicherweise mittelfristigen Chancen für Hypoport und deren Aktie entscheidet, ist: Wie lange dauert die Zurückhaltung am privaten Immobilienmarkt? Wie wirken die Zinsentwicklungen dauerhaft auf das Transaktionsvolumen? Und – nicht zu vergessen – sind oder wann sind die anderen Segmente der Hypoport so „gross“, dass sie die Entwicklung in der Immobilienfinanzierung kompensieren können.

