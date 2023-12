Hypoport Aktie: Ein wahrer Champion!

Hypoport hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 34,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -0,66 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hypoport eine Outperformance von +35,52 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte Hypoport mit einer Rendite von 7,47 Prozent im letzten Jahr eine starke Überperformance von 27,4 Prozent erzielen. Aufgrund dieser herausragenden Performance erhält Hypoport ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei der Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hypoport zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 18,73 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Hypoport überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,41, was darauf hindeutet, dass Hypoport weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Hypoport-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Hypoport in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt steht, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hypoport bei 175,4 liegt, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 48,75. Dies deutet darauf hin, dass Hypoport überbewertet ist und führt daher zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Hypoport in den Bereichen Performance, RSI und Anleger-Stimmung positiv abschneidet, während bei der fundamentalen Analyse Vorsicht geboten ist.