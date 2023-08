Hypoport: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie von Hypoport derzeit nicht richtig bewertet wird. Sie sehen das mittelfristige Kursziel bei 195,84 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich für Investoren ein Potenzial von +14,86%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Meinung angesichts einer schwachen Kursentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen.

Aktuell empfehlen immerhin sechs Experten (60%) den Kauf der Hypoport-Aktie. Dagegen steht lediglich eine Verkaufsempfehlung. Der Guru-Rating-Indikator wurde mit 3,60 neu bewertet und zeigt damit eine stabile Tendenz im Vergleich zur vorherigen Bewertung auf.

Am gestrigen Tag blieb die Aktienkursentwicklung unverändert bei einem Wert von 0,00%, was jedoch zu einer negativen Gesamtperformance in den letzten fünf Handelstagen führte...