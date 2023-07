Hypoport: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 195,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Die Hypoport-Aktie ist nach Einschätzung von Analysten aktuell nicht adäquat bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 195,84 EUR und somit um +11,27% über dem aktuellen Wert.

• Am 20.07.2023 verzeichnete die Hypoport Aktie einen Rückgang von -2,49%

• Mittelfristiges Kursziel: 195,84 EUR

• Das Guru-Rating für Hypoport bleibt unverändert bei 3,70

Am gestrigen Handelstag gab es ein Minus von -2,49% zu verzeichnen. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein Plus von insgesamt +15,03% erzielt werden – eine positive Entwicklung.

Obwohl diese Zahlen vielversprechend sind und den Optimismus am Markt widerspiegeln könnten,sind sich die Bankanalysten nicht in Bezug auf das zukünftige Potenzial der Aktie einig. Während einige Experten bereits jetzt zum Kauf raten (insgesamt zwei), empfehlen fünf Analysten die Aktie als “Kauf”....