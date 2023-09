Hypoport: Aktie trotz Kursverlusten unterbewertet - Kursziel bei 173,40 EUR

Am gestrigen Handelstag musste die Hypoport-Aktie ein Minus von -0,91% hinnehmen und notierte damit bei einem aktuellen Kurs von 163,20 EUR (Stand: 14.09.2023). Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine Gesamtperformance von -0,06%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Trotz der jüngsten Verluste zeigen sich Bankanalysten optimistisch für die mittelfristige Zukunft der Hypoport-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 173,40 EUR und würde somit ein Potenzial von +6,06% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen positiv gestimmt.

Während zwei Experten den Kauf der Aktie empfehlen und vier weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, positionieren sich drei Analysten mit “halten”. Ein Experte sieht sogar einen klaren Verkaufsanlass.

Dennoch bleibt insgesamt eine positive...