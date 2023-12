Hypoport Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wesbanco":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hypoport heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 15,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hypoport überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkauf-Situation. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Hypoport-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Hypoport eingestellt waren, mit neun positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hypoport daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität für Hypoport durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich erzielte Hypoport in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,86 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +35,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche dar, die im Durchschnitt um -0,33 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Hypoport mit einer Rendite von 7,7 Prozent um 27,16 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.