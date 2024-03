Hypoport Aktie: In selten guter Lage!

Die Hypoport-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 161,88 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +47,64 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (239 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (193,74 EUR) weist mit einem Schlusskurs, der um +23,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, auf ein "Gut"-Rating hin. Somit erhält die Hypoport-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist die Dividendenrendite der Hypoport-Aktie auf Basis der aktuellen Kurse eine Abweichung von 5,56 Prozentpunkten auf, was einer Dividendenrendite von 0 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Hypoport-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen, und auch die in den vergangenen Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Hypoport bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hypoport bei 175,4 und damit über dem Branchendurchschnitt von 134 Prozent. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.