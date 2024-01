Hypoport Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hypoport liegt derzeit bei 175,4, was 242 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Hypoport liegt derzeit bei 97,74 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 38,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Hypoport-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hypoport ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Hypoport, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Hypoport derzeit bei 147,75 EUR, während die Aktie selbst auf 159,2 EUR gestiegen ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +7,75 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 145,4 EUR einen Abstand von +9,49 Prozent auf, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung von "Gut" führt.