Hypoport Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Hypoport-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 148,21 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 161,2 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +8,76 Prozent vom GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 147,54 EUR, was einer positiven Abweichung von +9,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zur "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat die Hypoport-Aktie in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 52,43 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +44,88 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,31 Prozent hatte, übertrifft Hypoport diese um 39,12 Prozent. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Hypoport-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 175 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,4 als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hypoport-Aktie zeigt einen Wert von 77,73 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 35,9 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" für die kurzfristige Dynamik und "Neutral" für die mittelfristige Dynamik.

Insgesamt ergibt sich daher eine differenzierte Bewertung der Hypoport-Aktie, wobei die technische Analyse und die Branchenvergleiche positiv ausfallen, während die fundamentale Bewertung und der Relative Strength Index auf negative Aspekte hinweisen.