Hypoport: Aktie ist nach Meinung von Analysten unterbewertet und hat hohes Kurspotenzial

Die Hypoport-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 173,40 EUR, was ein Potenzial von +5,22% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnet.

• Hypoport am 12.09.2023 mit -0,12%

• Mittelfristiges Kursziel bei 173,40 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60

Gestern verzeichnete die Hypoport-Aktie an der Börse eine leicht negative Tendenz mit einem Rückgang um -0,12%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie jedoch einen Anstieg um +0,73% verzeichnen und bewegt sich aktuell in einer neutralen Marktlage.

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 173,40 EUR liegt. Dies würde den Investoren ein Potenzial von +5,22% bieten.

Aktuell empfehlen zwei Analysten die...