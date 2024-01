Hypoport Aktie: Das ist ein Knall!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien von Hypoport wurden anhand von Analysen aus Banken sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum deutet auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Hypoport bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugewiesen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung für die Hypoport-Aktie. Der RSI7 beträgt 81,82, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 37,13 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung verursacht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hypoport auf 147,54 EUR, während der aktuelle Kurs bei 158,7 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 144,35 EUR einen Abstand von +9,94 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende weist Hypoport eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist, wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.