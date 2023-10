Hypoport: Aktie hat ein Potenzial von +42,25% bis Kursziel von 173,40 EUR

Die gestrige Kursentwicklung an der Börse für die Aktie von Hypoport betrug +0,58%. Insgesamt summiert sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf -4,99%, was den Markt pessimistisch stimmen lässt. Doch Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen in der aktuellen Bewertung ein großes Potenzial.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 173,40 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten, bietet dies eine Möglichkeit für Investoren von bis zu +42,25%. Zwar teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer schwachen Trendentwicklung in letzter Zeit; jedoch glaubt mehr als die Hälfte (+60%) immer noch an den Kauf dieser Wertpapiere.

Konkret empfehlen aktuell zwei Analysten einen starken Kauf sowie vier weitere ein “Kauf-Rating”. Drei Experten halten neutral und bewerten mit “halten” während einer eher negativen...