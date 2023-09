Hypoport: Aktie hat Kurspotenzial von 21,60%

Die jüngste Kursentwicklung der Hypoport-Aktie verlief schwach und erreichte am 22.09.2023 ein Minus von -1,25%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus sogar -10,14%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind Analysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 173,40 EUR (+21,60% Potential). Zwei Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf, weitere vier setzen sie auf “Kauf”. Drei Experten geben ein “Halten”-Rating ab und nur einer rät zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60.