Hypoport Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert Einblicke in die kurz- und langfristige Performance eines Wertpapiers.

Für Hypoport wird der 7-Tage-RSI auf 63,24 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Hypoport auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Hypoport ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 175,4 auf, was 239 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Betrachtet man die Performance im Vergleich zur Branche, so hat Hypoport eine Rendite von 81,52 Prozent erzielt, was 68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schneidet Hypoport mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,75 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Hypoport gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien der Analyse, was auf eine uneinheitliche Performance des Unternehmens hinweist.