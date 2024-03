Hypoport Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten vier Wochen konnte bei Hypoport eine positive Veränderung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz wider. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Hypoport von Analysten ein "Gut"-Rating.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Hypoport zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,41 Punkten, während der RSI25 bei 48,18 Punkten liegt. Aufgrund dieser Werte erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Perioden.

Die Dividendenrendite von Hypoport beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor konnte Hypoport eine Rendite von 49,96 Prozent erzielen, was 44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,69 Prozent aufweist, schneidet Hypoport mit 45,27 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.