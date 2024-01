Hypoport Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Hypoport-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 150,62 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 181 EUR lag, was einer Abweichung von +20,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 158,87 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +13,93 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hypoport-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hypoport eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Hypoport von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Hypoport mit 27,55 Prozent um mehr als 15 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,7 Prozent verzeichnet, liegt Hypoport mit 20,85 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hypoport momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Hypoport-Aktie damit mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.