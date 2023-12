Hypoport Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Der Aktienkurs von Hypoport hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 87,37 Prozent erzielt, was mehr als 74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Diversifizierten Finanzdienstleistungen-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,82 Prozent verzeichnet, hat sich Hypoport mit 80,55 Prozent deutlich besser entwickelt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem negativen Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Hypoport-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hypoport-Aktie derzeit als positiv einzustufen ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine gute Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Hypoport-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für Hypoport basierend auf der RSI-Bewertung.

