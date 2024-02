Hypoport Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Hypoport-Aktie zeigt einen positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie beträgt aktuell 155,7 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 198,5 EUR liegt, was einem Unterschied von +27,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 178,02 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+11,5 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Hypoport-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Gespräche über das Unternehmen Hypoport positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hypoport einen Wert von 175 auf, was bedeutet, dass die Börse 175,4 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung, weshalb das KGV die Aktie als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Hypoport-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 3,6 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +46,36 Prozent für Hypoport und damit zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische, die Anleger- und die Branchenvergleichsanalyse eine positive Entwicklung der Hypoport-Aktie, während die Fundamentalanalyse auf eine Überbewertung hinweist.

