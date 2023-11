Hypoport Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Hypoport konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 35,75 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche, die durchschnittlich um 1,86 Prozent gestiegen sind, liegt Hypoport mit einer Outperformance von +33,89 Prozent weit vorne. Auch im breiteren "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 5,03 Prozent deutlich punkten und lag dabei um 30,72 Prozent über dem Durchschnitt. Diese hervorragenden Ergebnisse führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Hypoport-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,12 Prozent unter dem Durchschnitt der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche liegt (6,12 Prozent). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hypoport-Aktie liegt aktuell bei 175,4, was 240 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Daher erhält Hypoport in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Blick auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass sich das Bild rund um die Hypoport-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hypoport daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.