Hypoport Aktie: Kursziel bei 173,40 EUR

Die Hypoport Aktie ist derzeit laut Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 173,40 EUR (+5,09%). Gestern verzeichnete die Aktie eine neutrale Kursentwicklung mit einem Anstieg von 0,00%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie um +0,61%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

• Am 11.09.2023 betrug die Kursentwicklung 0%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 173,40 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60

Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie als kaufenswert einstufen (Rating “Kauf”), halten sich drei Experten neutral (Bewertung “halten”). Ein Experte geht sogar davon aus, dass es Zeit sei zu verkaufen.

Das positive Ergebnis des Trend-Indikators “Guru-Rating” bestätigt diese Einschätzungen. Der Anteil optimistischer...