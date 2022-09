Hypoport-Aktie: Nach der Katastrophe – wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Am Freitag war die Aktie von Hypoport massiv eingebrochen. Der Kurs des SDax-Unternehmens gab um 40 % nach. Dies war eine Reaktion darauf, dass das Unternehmen seine Jahresziele ausgesetzt hatte. Dies ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Hypoport: Das geht so weiter! Die Aktie ist auch am Montagmorgen wieder nach unten gesackt. Der Rückblick zeigt, warum und wie die Aktie zu beurteilen… Hier weiterlesen