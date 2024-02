Hypoport Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Hypoport-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,53 %) als schlecht bewertet, da sie keine Dividende ausschüttet. Der Relative Strength Index (RSI) für die Hypoport-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einem guten Anleger-Sentiment führt. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Hypoport-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung, sodass die Hypoport-Aktie auch hier mit einem guten Rating versehen wird.

