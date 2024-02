Hypoport Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Bei Hypoport liegt der Wert des KGVs bei 175,4, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnittswert in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 60, was einem Abstand von 188 Prozent entspricht.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Hypoport derzeit positiv bewertet. Der GD200 liegt bei 156,31 EUR, während der Aktienkurs bei 199,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +27,5 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 179,88 EUR eine positive Abweichung von +10,8 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Hypoport. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. Hierbei wurde über Hypoport weniger als üblich diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell einen Wert von 29,83 aufweist und damit auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einstufung für den RSI.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Hypoport-Aktie aufgrund ihres hohen KGVs und der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien fundamentale und technische Kriterien aufweist, die auf eine eher negative Bewertung hindeuten.