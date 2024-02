Hypoport Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Hypoport Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 175, was bedeutet, dass die Börse 175,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Hypoport zahlt. Dies ist 207 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 57, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Hypoport-Aktie ein Durchschnitt von 154,87 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 199,8 EUR (+29,01 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine positive charttechnische Entwicklung hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Hypoport-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,96 Prozent erzielt, was 44,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" die Hypoport-Aktie um 46,08 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hingegen beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Hypoport-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.