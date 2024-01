Hypoport Aktie: Finger Weg!

Die Hypoport-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 147,54 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 158,7 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +7,56 Prozent über dem GD200 liegt, was als positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Abstand von +9,94 Prozent gut ab. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Hypoport eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als unrentables Investment angesehen wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hypoport-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 81,82, was als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 37,13 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hypoport einen Wert von 175 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,83 als überbewertet angesehen wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.