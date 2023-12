Hypoport Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Der Aktienkurs von Hypoport hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 87,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche nur um durchschnittlich 2,57 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hypoport eine Outperformance von 84,81 Prozent verzeichnet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 9,81 Prozent im letzten Jahr deutlich unter der von Hypoport, die 77,56 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Hypoport in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hypoport-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 144,64 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 175,2 EUR liegt, was eine positive Abweichung von 21,13 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (131,95 EUR) liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von 32,78 Prozent darüber. Somit erhält die Hypoport-Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird jedoch deutlich, dass die Aktie von Hypoport nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 175,4 insgesamt 245 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 50,77. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Hypoport eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und ein negatives Feedback, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Hypoport daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hypoport-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hypoport jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hypoport-Analyse.

Hypoport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...