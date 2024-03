Hypoport Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Anlegerstimmung gegenüber der Hypoport AG war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen. Insgesamt gab es 11 positive Tage, zwei negative Tage und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv, was die positive Stimmung der Anleger bestätigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hypoport-Aktie von 186,5 EUR mit +17,94 Prozent Entfernung vom GD200 (158,13 EUR) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 182,6 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hypoport-Aktie liegt bei 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit 51,16 neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hypoport.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 175,4, dass die Aktie von Hypoport um 186 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentalen Gesichtspunkten.