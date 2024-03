Hypoport Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Hypoport-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 210,8 EUR mit einer Entfernung von +31,68 Prozent vom GD200 (160,08 EUR) gut bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 187,09 EUR ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +12,67 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hypoport-Aktie momentan überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 15,21 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI25 bei 39,88, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls positive Signale für die Hypoport-Aktie, da in den Kommentaren und Meinungen in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hypoport bei 175 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 62 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.