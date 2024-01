Hypoport Aktie: Bloß aufpassen!

Die Dividendenpolitik von Hypoport erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,71 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" entspricht.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurden verstärkt negative Themen über das Unternehmen Hypoport diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hypoport weist einen Wert von 77,73 auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 35,9 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Hypoport in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,43 Prozent, was einer Outperformance von +44,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" entspricht. Zudem übertraf Hypoport den Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors um 39,12 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance erhält Hypoport ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.