Hypoport Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Hypoport wird aktuell ein RSI-Wert von 35,84 gemessen, was auf Neutralität hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 34, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Finanzen" erzielte die Hypoport im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,96 Prozent, was 44,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 3,88 Prozent, wobei die Hypoport aktuell um 46,08 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für die Hypoport bei 175,4, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 57 aufweisen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über die Hypoport eine mittlere Aktivität aufweisen und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung erkennbar sind. Daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als neutral eingestuft.