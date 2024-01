Hypoport Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Hypoport wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 163,20 EUR geschätzt, was einem Abstand von -5,01% zum aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung von Hypoport

Am 22.01.2024 verzeichnete Hypoport einen Anstieg von +3,37%. Diese positive Entwicklung setzte sich in den vergangenen fünf Handelstagen fort, was zu einem Gesamtzuwachs von +6,44% führte. Der Markt zeigt sich daher derzeit relativ optimistisch.

Bewertung durch Analysten

Die Einschätzungen der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels von 163,20 EUR variieren. Während einige Analysten einen starken Kauf empfehlen, sehen andere die Aktie lediglich als “halten” oder sogar zum Verkauf an. Insgesamt sind jedoch 60% der Analysten noch optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Hypoport.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Bankanalysten wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” herangezogen, das aktuell bei 3,60 liegt.

Die positive Kursentwicklung von Hypoport und das überwiegend optimistische Analystenrating deuten darauf hin, dass die Aktie Potenzial bietet. Anleger sollten jedoch stets ihre eigene Risikobereitschaft und Anlagestrategie berücksichtigen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

