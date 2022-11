Hyperion stellt Wasserstofftankstelle auf der LA Auto Show vor

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Weltpremiere von H2-Betankungsprodukten mit dem ‚XP-1'-FahrzeugHyperion Motors, Inc. wird auf der AutoMobility LA™ am 17. November im Los Angeles Convention Center sein vom Raumschiff inspiriertes ‚XP-1 Hyper:Car' zum ersten Mal auf einer Weltbühne präsentieren. Dieses wasserstoffbetriebene Fahrzeug nutzt die H2-Technologien der NASA, um 4 Axialfluss-Elektromotoren mit mehr als 2.000 PS zu versorgen.Außerdem wird Hyperion sein ‚XF-7 Hyper:Fuel'-Kraftwerk weltweit auf den Markt bringen. Dieses von der Raumstation inspirierte Ladegerät nutzt mehrere NASA-Technologien zum Betanken von Wasserstoff- (FCEV) und Batterie-Elektrofahrzeugen (BEV). Da Wasserstoff-Ionen (Hyper-Ionen) große Mengen an Strom speichern können, kann diese Station problemlos Batterie- und Brennstoffzellensysteme aufladen. Darüber hinaus kann XF-7 auch das Versorgungsnetz für Notstrom- und Reservestromanwendungen unterstützen.Hyperion wird seine futuristische Produktlinie ausstellen, die das komplette H2-Ökosystem zeigt – angefangen bei der Solarenergie zur Erzeugung von Wasserstoff bis zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen mit Wasserdampfauspuff. Alle Produkte des Unternehmens sind von der Raumfahrt inspiriert und nutzen die Technologien der NASA. Besuchen Sie die LA Auto Show und erfahren Sie mehr über Wasserstoff und die Zukunft des Kraftstoffs!Informationen zu HyperionHyperion Motors, Inc. wurde 2011 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das sich auf umweltfreundlichen, wasserstoffbasierten Antrieb und Transport konzentriert. Von der mobilen bis zur stationären Stromversorgung will Hyperion den Energiesektor revolutionieren, indem es hochwertige, skalierbare Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen produziert. Weitere Informationen über Hyperion finden Sie auf www.hyperion.inc. Folgen Sie Hyperion aufFacebook,Instagram,Twitter, undLinkedIn.Hyperion: Raumfahrtechnologie für die Straße.press@hyperion.incMedienkontakt:Chris Clarkpress@hyperion.incVideo – https://www.youtube.com/watch?v=nbLfr_4G1lYPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1948222/HYPERION_TEASER_WEB.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1948223/HYPE_SIMPLE_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyperion-stellt-wasserstofftankstelle-auf-der-la-auto-show-vor-301680544.htmlOriginal-Content von: Hyperion Motors, Inc., übermittelt durch news aktuell