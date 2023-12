Hyperfine Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Hyperfine-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft. Der Aktienkurs von 1,12 USD liegt 36 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 1,75 USD. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 1,26 USD ergibt sich ein Abstand von -11,11 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Die Anlegerstimmung ist uneinheitlich. Während in den sozialen Medien keine klare Richtung erkennbar ist, wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Einschätzung der Analysten für die Hyperfine-Aktie fällt positiv aus, mit einer Gesamtbewertung von "Gut". Innerhalb eines Monats wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,88 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 67,41 Prozent impliziert. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hyperfine-Aktie liegt bei 46,15, was als "Neutral" interpretiert wird. Auch der RSI25 von 56 weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.