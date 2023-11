Hyperfine Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Analyse von Hyperfine ergab, dass in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 2,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 108,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,2 USD) entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hyperfine-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,79 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,2 USD führte zu einer negativen Bewertung von -32,96 Prozent. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,61 USD) führten zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hyperfine zeigt einen Wert von 73,81, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,63, was eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Meinungen zu Hyperfine geäußert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Hyperfine auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.