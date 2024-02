Hyperfine Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Hyperfine-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,69 USD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,02 USD, was einem Abstand von -39,64 Prozent entspricht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,06 USD, was einer Differenz von -3,77 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis beider Zeiträume daher "Neutral".

Die Analysten haben der Hyperfine-Aktie in den letzten zwölf Monaten folgende Einstufungen gegeben: 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten, das Kursziel liegt jedoch im Mittel bei 1,88 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 83,82 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Hyperfine von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Hyperfine-Aktie.