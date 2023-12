Hypera Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir bewerten nun Hypera anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,53 Punkten, was bedeutet, dass die Hypera-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 44,69 zeigt, dass die Hypera-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Hypera-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass die Hypera-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -7,02 Prozent unter dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine Abweichung von +6,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Hypera. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.