Hypebeast Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Hypebeast-Aktie hat sich laut einer aktuellen Analyse in den letzten Wochen immer weiter eingetrübt. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit keine signifikanten Veränderungen erfahren. Deshalb erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hypebeast-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,3 HKD lag, während der letzte Schlusskurs nur bei 0,197 HKD lag, was einem Unterschied von -34,33 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,19 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+3,68 Prozent) entspricht. Daher wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hypebeast-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Hypebeast-Aktie.