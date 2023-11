HypZert Aufsichtsrat wiedergewählt / Immobilienbewertung: Zukunft des Berufsbilds

Berlin (ots) -Der Aufsichtsrat der HypZert GmbH (https://www.hypzert.de/de) wurde in seiner letzten Sitzung im November wiedergewählt. Als Vorsitz bestätigt wurde Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Immobilienkreditgeschäft in der Helaba, der dem Gremium bereits seit Mai 2019 angehört. Ebenfalls bestätigt wurde Nina Babic, Generalbevollmächtigte Credit Management der Aareal Bank als stellvertretende Vorsitzende. Neu entsendet wurde Carsten Schmedt auf der Günne als Vertreter des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR).Das siebenköpfige Gremium berät und überwacht die Geschäftsführung der HypZert, der führenden Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter. Dazu gehört auch, Entwicklungen rechtlicher, gesellschaftlicher und technischer Natur, die die Immobilienbewertung und damit den Gutachterberuf betreffen, einzuschätzen.Neben Aspekten der Nachhaltigkeit seien zurzeit die schnell fortschreitenden Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Digitalisierung das Schwerpunktthema, betont Dr. Annecke. "Wichtig ist hierbei, dass die HypZert die aktuellen Trends nicht nur beobachtet, sondern daraus auch ableitet, wie diese den Beruf der Immobiliensachverständigen künftig prägen werden", so Annecke. Durch die Arbeit der HypZert Fachgruppen (https://www.hypzert.de/de/unternehmen/fachgruppen) und die engen Partnerschaften (https://www.hypzert.de/de/partner) auch mit anderen Verbänden und Researchinstituten sieht der Aufsichtsrat die HypZert hier gut aufgestellt.Regulatorische Neuerungen auf europäischer Ebene werden ebenfalls begleitet. Derzeit wird auf EU-Level die Einführung eines weiteren Wertbegriffs diskutiert, der sogenannte "property value". Dieser soll als besonders sicherer, in die Zukunft gerichteter Wert Parallelen zum Beleihungswert aufweisen, wie er in der deutschen Finanzwirtschaft schon sehr lange als Grundlage solider Immobilienfinanzierungen dient. HypZert Gutachterinnen und -gutachter sind als Spezialisten für die Beleihungswertermittlung branchenweit besonders anerkannt.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.Pressekontakt:Reiner LuxHypZert GmbHT +49 30 206 229 0E lux@hypzert.deOriginal-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuell