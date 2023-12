Hyon Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Aktie von Hyon wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, was darauf hindeutet, dass die Diskussionsintensität mittelmäßig ist und eine neutrale Einschätzung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt auch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hyon eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und des Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hyon-Aktie liegt bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung (Wert: 50,6). Insgesamt führt die RSI-Bewertung somit zu einem "Neutral"-Rating für Hyon.

Die technische Analyse der Hyon-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,0178 EUR) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,03 EUR) liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem schlechten Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Hyon-Aktie löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hyon beschäftigte.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Hyon-Aktie in Bezug auf Sentiment, RSI und Anleger-Stimmung.