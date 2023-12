Hyoki Kaiun Kaisha Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Hyoki Kaiun Kaisha als ein neutraler Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 56,73 und ein RSI25-Wert von 42,56, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2131,46 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2139 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2112,04 JPY, was einem Abstand von +1,28 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Hyoki Kaiun Kaisha in Bezug auf den Relative Strength Index, das Sentiment und die technische Analyse als "Neutral" bewertet.