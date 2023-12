Hynion AS im Check!

Die technische Analyse der Hynion-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 EUR liegt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,0253 EUR verzeichnet, was einer Steigerung um 26,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,02 EUR über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls einer Steigerung um 26,5 Prozent entspricht. Somit erhält die Hynion-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Hynion eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während negative Diskussionen weitgehend ausblieben. An vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vorwiegend neutral aufgenommen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Hynion daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Hynion-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hynion liegt bei 44,4, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.