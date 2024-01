Hynion AS Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hynion ist neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die Hynion basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 EUR, was einer Abweichung von +33,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 EUR, was ebenfalls einer Abweichung von +33,5 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Hynion wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen ein neutralens langfristiges Bild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hynion liegt bei 56,9 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Hynion.