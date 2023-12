Hynion AS Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI der Hynion liegt bei 0,86, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und deshalb als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt für Hynion bei 31, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls eine Bewertung als "Gut" erhält.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Hynion-Aktie zeigt, dass dieser aktuell bei 0,02 EUR liegt, was 42,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs (0,0285 EUR) liegt. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,0285 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (0,02 EUR) (+42,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird Hynion für diese Faktoren insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. Die verstärkten positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Hynion führen zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Insgesamt ergibt sich für Hynion daher eine positive Einschätzung basierend auf den genannten Kriterien.