Hyloris Developmentsen Sa Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hyloris ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, wobei insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hyloris liegt bei 50 und der RSI25 bei 52,68. Beide Werte deuten auf eine neutrale Bewertung hin, basierend auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hyloris-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,81 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,9 EUR weicht um +9,23 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt Hyloris also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird auch in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.